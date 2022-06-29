Глава дистрибьютора Merlion рассказал, что будет с ценами на технику в РФ Глава дистрибьютора Merlion предрек снижение цен на технику в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Цены на технику в России начнут снижаться в ближайшее время, однако, скорее всего, не вернутся к уровню до 24 февраля, рассказал РБК глава дистрибьютора Merlion Дмитрий Виноградов. По его словам, на ценообразование влияют в том числе логистика, стоимость и доступность кредитования от банков.

Виноградов уточнил, что уже в третьем квартале этого года цены могут снизиться за счет уменьшения курса доллара и ставки Центробанка, однако сильного падения ждать не стоит. По его словам, ранее российский рынок поддерживался присутствовавшими на нем зарубежными вендорами, которые боролись за долю рынка, из-за чего цены в России были ниже, чем в Европе, Средней Азии или Турции.

Сейчас этого давления и борьбы за долю нет, поэтому, скорее всего, цены станут несколько выше, чем в среднем по Европе, но не драматически, — предположил он.

Ранее продавцы бытовой техники и электроники сообщили о сокращении ассортимента на фоне заявлений зарубежных производителей о сворачивании бизнеса в России и логистических трудностей при поставках комплектующих. Их место занимают китайские и турецкие бренды. Кроме того, из-за нарушения логистических цепочек производителям приходится переключаться с европейских поставщиков на китайских и менять маршруты доставки в Россию, что приводит к удорожанию конечного продукта примерно на 15–18%.