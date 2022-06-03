Стало известно, какие страны заменят ушедших производителей электроники РБК: китайские и турецкие бренды заменят ушедших из России производителей электроники

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Китайские и турецкие бренды занимают место на российском рынке бытовой техники и электроники из-за санкций, отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. Как пишет РБК, из-за нарушения логистических цепочек производителям приходится переключаться с европейских поставщиков на китайских и менять маршруты доставки продукции в Россию, что приводит к удорожанию конечного продукта примерно на 15-18%.

По данным источников на рынке, стопроцентной локализации производства нет ни у одного бренда, имеющего производственные мощности в России, кроме китайских и турецких компаний. Как рассказал коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, сокращение ассортимента удалось смягчить за счёт запаса техники и снижения спроса на электронику«.

На сегодняшний день освободившиеся места активно занимают китайские и турецкие производители. И <...> уже пришли первые машины с продукцией из разрешённого списка параллельного импорта, часть из них мы уже видим на полке, — отметил он.

Ранее бизнес в России начал производить первые закупки гаджетов в рамках параллельного импорта. В частности, сеть «М.Видео» стала ввозить в страну тестовые партии техники без согласия правообладателей, однако видит серьёзные риски в закупке электроники компании Apple. При этом источники утверждают, что нынешний спрос на российском рынке продавцы могут удовлетворить за счёт поставок, сделанных до февраля 2022 года.