Экономист перечислил случаи, когда лучше не брать кредит Экономист Беляев: кредит нельзя брать при низком доходе

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Основной причиной не брать кредит является недостаточный доход, который не позволит вовремя погасить долг, рассказал в беседе с «Москвой 24» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Также, по его словам, займы не рекомендуется брать ради импульсивных прихотей и под влиянием рекламы.

Прежде всего не стоит брать кредит людям, которые понимают, что не смогут вернуть сумму и выплачивать проценты ни при каких обстоятельствах. То есть их доходы не позволят погасить заём, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что, если у человека возникло импульсивное желание купить какой-либо товар, необходимо сперва как следует подумать и разобраться, насколько важным будет это приобретение. Важно помнить, что заём принесет мимолетное удовлетворение, а расплачиваться за него придется в течение долгого времени.

Кроме того, по словам аналитика, займы не следует брать под воздействием внешней среды в виде рекламы, знакомых или окружения, которые открыто или подспудно вынуждают идти по пути взятия кредита. Необходимость возвращать долг может стать тяжким бременем для финансового положения.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что банкам и микрофинансовым организациям при выдаче кредитов запретят опираться на информацию о доходах, которую россияне указали в анкетах, но не подтвердили. По данным регулятора, изменения вступят в силу в 2025 году.