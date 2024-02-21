Экономист озвучил последствия отзыва лицензии у QIWI Банка Экономист Климанов: отзыв лицензии у QIWI Банка стал значимым событием

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QIWI Банк входил в сотню крупнейших российских банков по своим объемным показателям, поэтому отзыв у него лицензии стал значимым событием, рассказал в беседе с «Радио 1» директор центра региональной политики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов. По его мнению, без этого банка целый ряд сегментов российской экономики станет работать иначе.

Как пояснил экономист, факт отзыва у банка лицензии говорит о возможном наличии у него проблем с функционированием в легальном пространстве. При этом Климанов подчеркнул, что QIWI Банк занимал необычную позицию в российской финансовой системе.

QIWI Банк был традиционно на той нише, которая соединяла чисто банковские операции и те, которые проводятся с валютами или с какими-то неформальными действиями. <...> Эту нишу QIWI Банка, знакомого очень многим россиянам, с его необычным интерфейсом операций, с его позиционированием в этом пространстве, нельзя не отметить, — объяснил специалист.

По его словам, востребованность подобных организаций со стороны населения достаточно велика. Однако в целом отзыв лицензии у QIWI Банка не окажет критичного влияния на российскую экономику, хотя некоторые ее сегменты могут начать функционировать по-другому, предположил экономист.

Ранее стало известно об отзыве Банком России лицензии у QIWI Банка. По информации регулятора, решение об этом было принято в связи с нарушением банком законодательства в вопросах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.