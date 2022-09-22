ЦБ рассматривает варианты введения безотзывных вкладов для россиян

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Центральный банк Российской Федерации

Банк России рассматривает несколько вариантов введения безотзывных вкладов в стране, сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. При этом он отмечает, что в случае экстренной необходимости пользователи банковских услуг должны иметь возможность снять часть средств. Также в организации обсуждают детали страхового покрытия вкладов, передает РБК.

Важный вопрос, на чем немножко тоже сейчас все запнулись — это какая сумма должна покрываться системой страхования вкладов, полный размер вклада или какая-то сумма. Полный размер вклада — это немного страшновато с точки зрения финансовой стабильности, потому что нагрузка на систему страхования очень большая может быть и на сами банки, плюс это может порождать разного рода судебные вещи, — рассуждает Данилов.

По его словам, в случае определения страхуемой суммы необходимо соблюсти баланс и при этом все риски для граждан, поскольку средства могут понадобиться не только на повседневные нужды, но и на неотложные цели, например, лечение. Четких критериев, которые лягут в основу нового инструмента, пока нет.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что министерство хочет появления в России безотзывных вкладов — чтобы граждане не могли снять с них деньги раньше срока, установленного в договоре. В то же время он выступает за страхование всей суммы вклада, а не только гарантированных АСВ 1,4 млн рублей.

Минфину мешает юридическое сообщество, ведь запрет на снятие средств нарушает право человека на распоряжение имуществом, говорит Моисеев. Чиновник пообещал, что с этой позицией министерство будет «бороться».