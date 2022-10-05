Aydınlık: Россия и Турция обсуждают использование платежной системы Troy

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Анкара обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы «Миру». Переговоры проводят Центробанки двух стран, солидарные во мнении, что торговля между ними должна вестись в национальных валютах, сообщает турецкое издание Aydınlık со ссылкой на источники.

С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России, и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране [Турции], — отмечается в публикации.

Издание добавило, что использование платежной системы Troy лишит Вашингтон возможности «найти повод для вмешательства», поскольку система и транзакции находятся под контролем Анкары. Банковские эксперты также считают, что для россиян использовать Troy будет выгодно, уточнили в Aydınlık.

Мы также узнали, что на столе Центробанков есть модель, с помощью которой туристы могут осуществлять оплату гостиниц и транспорта из своих стран через онлайн-систему, — подчеркивается в публикации.

Ранее стало известно, что отказ турецких банков от использования карты «Мир» не повлияет на приезд российских туристов в страну, но этот фактор негативно скажется на их покупках в стране, заявил 3 октября президент Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин. Он подчеркнул, что решение сложившейся ситуации должно быть найдено как можно скорее и это непременно должна быть новая карточная система.