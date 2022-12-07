Apple и Tesla: россияне скупают акции из США, несмотря на риски заморозки Стало ли безопаснее инвестировать в западные бумаги и чем их можно заменить

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Несмотря на зарождение моды на китайские облигации и юани, в топ-10 самых популярных у российских инвесторов зарубежных компаний вошли лишь два представителя КНР. Остальные восемь — американские технологические гиганты. Последние полгода аналитики предупреждают россиян: не надо покупать западные бумаги, их могут заморозить на счете почти в любой момент. Но риски смущают далеко не всех. Сохраняются ли шансы на блокировку западных акций сейчас и на что их лучше поменять, расскажет NEWS.ru.

Самые популярные иностранные акции

Объем сделок по иностранным ценным бумагам растет, как снежный ком. По итогам ноября россияне продали и купили на СПБ Бирже иностранные акции на $3,5 млрд, что на 41,7% больше, чем в октябре 2022 года, но на 91,5% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Количество активных счетов инвесторов за месяц тоже выросло — на 17,2% — и составило 205 тысяч.

В ТОП-10 самых популярных компаний, акции которых покупают и продают на бирже, вошли производитель электромобилей из США Tesla, американская криптобиржа Coinbase, китайская торговая IT-компания Alibaba, американский разработчик видеокарт NVIDIA, китайский производителей электромобилей Li Auto Inc., американская майнинговая компания Marathon Digital Holdings, американский производитель процессоров Advanced Micro Devices, производитель программного обеспечения MicroStrategy Incorporated и не нуждающиеся в представлении Apple и Microsoft Corporation.

Фото: Alexander Pohl/imago stock&people/Global Look Press

Как уже блокировали западные бумаги россиян

30 мая Банк России ограничил биржевые торги некоторыми западными ценными бумагами. Ограничения коснулись активов, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так как до этого европейский депозитарий Euroclear заблокировал операции с бумагами в НРД. В деньгах объем таких активов составил до 14% от всех купленных на СПБ Бирже бумаг. Теперь ЦБ постепенно ужесточает требования к инвесторам, желающим вкладываться в иностранные акции.

В начале сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждает с банками идею создания фонда компенсации для инвесторов, активы которых заморозили в иностранных структурах. Президент ВТБ Андрей Костин также предложил разрешить иностранным инвесторам выкупать замороженные бумаги у россиян, и наоборот.

По оценкам Банка России, с заморозкой столкнулись 5 млн человек. В сентябре после согласования с Euroclear и внешними европейскими консультантами НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов.

В конце октября СПБ Биржа сообщила, что часть акций разморозят и с ними снова будут совершать сделки. Об этом площадка договорилась с, цитата, «институциональным инвестором», то есть с организацией, которую так и не назвала. Стоимость размороженных бумаг составила $312 млн, но эксперты утверждали, что это не более, чем 10% от ранее заблокированных активов.

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Опасно ли еще покупать акции Apple и Microsoft

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский:

Во-первых, оборот иностранных ценных бумаг за год снизился на 91,5%. То есть говорить о том, что покупка американских акций идет в том же режиме, что и раньше, нельзя. Во-вторых, сейчас мы видим тренд на ослабление санкций от западных депозитариев Clearstream и Euroclear – все больше брокеров обращается к европейским регуляторам с запросами на разблокировку бумаг трейдеров, поскольку 99,9% из них не входят ни в один санкционный список, равно как и те брокеры, которые ведут юридический диалог с европейскими депозитариями. То есть уже есть некий тренд на спад геополитического напряжения. Для того, чтобы депозитарии заблокировали вообще все бумаги российских инвесторов, должно произойти что-то действительно масштабное и негативное, а, по крайней мере, сейчас есть ощущение, что обстановка стала чуть спокойнее. Ну и сам факт того, что россияне продолжают покупать американские акции, не должен удивлять. Это стабильные холдинги с большим потоком прибыли, хотя текущие прогнозы по ним не слишком оптимистичны.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

Сейчас активам россиян, выраженным в акциях иностранных компаний, ничто не угрожает. Сделки проходят по закону и не нарушают ничьих ограничений. Но сказать точно, кто и как может заблокировать какие-либо активы невозможно, произойти может что угодно. А может и не произойти. При любой биржевой сделке инвестор берет на себя ответственность за перемены в конъюнктуре. Это актуально для всех рынков капитала без исключения.

Инвестиции в «безопасном режиме»

Алексей Кричевский:

Можно рассматривать компании, которые торгуются на Гонконгской бирже. К примеру, та же Alibaba в России уже продается за гонконгские доллары, а не за американские, а ее доля в покупках россиян – более 4,4%. Еще один момент – ЦБ ограничил долю в портфеле, которую могут занимать американские компании, до 5% с 2023 года. То есть если вдруг эти акции заморозят, то потери будут небольшие. Если смотреть чуть шире, то акции американских компаний можно заменить на товары – индексы золота, фьючерсы на нефть, газ, драгметаллы. Но для работы с фьючерсами нужна должная квалификация, без нее велика вероятность больших убытков. В конечном итоге на те деньги, которые планировалось вложить в иностранные акции, можно купить иностранную валюту. Уже не секрет, что ни технических, ни фундаментальных причин для того, чтобы рубль оставался в районе 60 за доллар, нет.

Владислав Антонов: