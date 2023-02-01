Аналитики предупредили о скором подорожании бензина Цены на топливо могут начать расти из-за нефтяного эмбарго и слабеющего рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За год бензин подорожал во многих европейских странах, а где-то цены на топливо достигли рекордных значений. В России стоимость бензина почти не изменились, но эксперты говорят, что это временно. Специально для NEWS.ru они рассчитали, что в этом году топливо подорожает на 5–11%, то есть даже выше прогнозируемой инфляции. Почему и как это будет происходить — в материале портала.

Где самый дешевый бензин в Европе

По оценкам РИА Новости, среди европейских стран самый дешевый бензин на начало года продается в Казахстане, где цена одного литра 95-го составляет 31,3 рубля. На втором месте — Россия, где литр 95-го стоит 51,3 руб. Третье место по дешевизне бензина занимает Белоруссия, где он обходится в 64,2 руб.

Самый дорогой бензин — в Норвегии, в пересчете на российскую валюту — 145,2 руб. за литр. Далее следуют Дания, Финляндия, Греция и Франция, в этих странах литр бензин обойдется дороже 135 руб.

Эксперты отмечают, что в большинстве стран, участвующих в рейтинге, цены на бензин за год выросли. Причем пиковые показатели были зафиксированы в середине 2022-го, а затем цены начали постепенно снижаться.

Тем не менее после новогодних праздников во многих странах они были существенно выше, чем год назад. Больше всего бензин подорожал в Венгрии (+37,8%), Норвегии (+19,2%) и в Белоруссии (+17,1%). В целом в девяти странах из 31 рост превысил 10%. При этом цены заметнее всего снизились в Нидерландах (-8,9%), Ирландии (-7,4%) и Хорватии (-6,6%).

Фото: shutterstock.com Норвегия, архивное фото

В России, согласно данным Росстата, цены на бензин выросли всего на 0,91% (при инфляции в 11,94%). У РИА Новости данные почему-то еще благовиднее — всего лишь 0,1%.

Где топливо доступнее всего

РИА Новости учитывало не только цены, но и доходы населения. Журналисты посчитали, сколько бензина могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители Европы. Чем больше этот показатель, тем выше доступность бензина.

Лидер рейтинга — Люксембург, житель которого на свою среднюю зарплату может купить 2557 литров. Цены на топливо в этой стране невысокие, а зарплаты — одни из самых больших в Европе. На втором месте Ирландия (1992), на третьем — Норвегия (1891).

Россия на 17-м месте — на среднемесячную зарплату россияне могут приобрести 1058 литров.

Последнее место в этом списке занимает Венгрия с показателем в 455 литров. Это в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и вдвое меньше, чем в РФ. Также внизу рейтинга расположились Румыния, Латвия, Белоруссия и Словакия, жители которых могут приобрести не более 600 литров.

Самые низкие цены в мире

А вот другая статистика по ценам на топливо — от мониторинговой организации GlobalPetrolPrices. По данным на 23 января 2023 года, средняя цена бензина по всему миру составила $1,3 за литр. Самый дешевый бензин сегодня в Венесуэле ($0,016), Ливии ($0,032) и Иране ($0,053). Самый дорогой — в Гонконге (почти $3), Норвегии ($2,3) и Исландии ($2,3). Россия в этом рейтинге ($0,75) разместилась между ОАЭ ($0,73) и Киргизией ($0,76).

Как правило, в богатых странах цены на бензин выше. В бедных странах, а также странах, которые производят и экспортируют нефть, стоимость топлива заметно ниже, указывают авторы рейтинга. Также разницу в ценах на бензин можно объяснить разными налогами и субсидиями в указанных государствах.

Как изменится ситуация в России

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году на рынке будут действовать немало факторов, которые могут привести к росту цен на топливо. Во-первых, с января увеличен акциз на моторное топливо на 4%. К значительному росту розничных цен это не приведет, но несколько снизит маржу производителей. Во-вторых, с 2023 года повышен и налог на добычу полезных ископаемых — основной налог для нефтегазового сектора. Это увеличивает фискальную нагрузку на бизнес и снижает прибыль. Добавим к этому внешние факторы — потолок цен на российскую нефть и запрет на импорт нефтепродуктов из РФ (начнет действовать в Евросоюзе 5 февраля. — NEWS.ru.). То есть прибыль нефтяных компаний будет сокращаться. А значит, будут сокращаться и доходы бюджета. Наверняка произойдет и определенная девальвация рубля (это необходимо для пополнения бюджета), что еще больше увеличит рублевые издержки производителей. В такой ситуации можно ждать роста цен на топливо, но только ближе к лету, когда начнется высокий сезон. Бензин марки АИ-92 в среднем по стране может подорожать до 50 руб. за литр, АИ-95 — до 55 руб., дизель — до 60 руб. Разница цен в регионах будет сохраняться.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Средняя цена литра бензина в России с середины октября по середину января составляет 51,6 руб. Но в этом году ситуация изменится. Из-за запрета на поставки нефти морем в Евросоюз с 5 декабря и особенно на нефтепродукты с 5 февраля нефтепереработка в России значительно сократится, что приведет к снижению выпуска бензина. Он мало экспортируется и в основном идет на внутренние АЗС. Но надо понимать, что бензин на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) производится вместе с другими продуктами — мазутом и дизельным топливом. Они-то как раз и составляли наибольшую долю поставок в ЕС. Поскольку данный канал экспорта будет закрыт, они окажутся невостребованными на рынке. Их потоки нельзя, как в случае с нефтью, перенаправить, в Азию — например, в Китай или Индию. Там своя нефтепереработка, к тому же эти страны сами экспортируют нефтепродукты. Соответственно, производство мазута и дизтоплива в России придется сокращать. Но тогда нужно будет снижать и выпуск бензина — одно без другого не производится. Это вместе с ростом налогов на нефтяников приведет к повышению цен. За год средняя цена на бензин может вырасти на 7–11%, до 56–58 руб. То есть ценник будет расти примерно на 1,5–2 руб. в квартал. Так, например, к апрелю-маю топливо может подорожать до 53–54 руб.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров: