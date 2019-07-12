За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн. Сумма долга автолюбителей достигло 22,4 млн.
Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, на статистику повлияла массовая установка камер фотовидеофиксации. При этом автовладельцы не торопятся оплачивать такие штрафы даже с 50-процентной скидкой, а спешат обжаловать их в судах.
По информации газеты «
Как ранее писал News.ru, журналиста Сергея Доренко оштрафовали в Москве за неправильную парковку через неделю после его смерти.