https://static.news.ru/photo/67895d44-a438-11e9-8e37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн. Сумма долга автолюбителей достигло 22,4 млн.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, на статистику повлияла массовая установка камер фотовидеофиксации. При этом автовладельцы не торопятся оплачивать такие штрафы даже с 50-процентной скидкой, а спешат обжаловать их в судах.

По информации газеты « Известия », самыми злостными уклонистами от оплаты штрафов являются водители из Москвы и Подмосковья — 3,2 млн и 2,5 млн «писем счастья» соответственно.

Как ранее писал News.ru, журналиста Сергея Доренко оштрафовали в Москве за неправильную парковку через неделю после его смерти.