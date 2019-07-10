Журналиста Сергея Доренко оштрафовали в Москве за неправильную парковку через неделю после его смерти.
В базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов за Сергеем Доренко
Как писал News.ru, Сергей Доренко умер в Москве 9 мая — сердечный приступ произошёл непосредственно во время поездки на мотоцикле. Он ехал по Садовому кольцу со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Доренко стало плохо, мотоцикл завалился набок и врезался в отбойник встречной полосы. Однако причина смерти — не ДТП, травмы не были смертельными. Источник в медицинских кругах сообщил, что смерть произошла по естественным причинам. Сергею Доренко было 59 лет.