По данным за первые четыре месяца 2019 года, чаще всего в России взыскивают штрафы, назначенные за совершение административного правонарушения. Далее следуют взыскания частноправового характера, в том числе кредитных обязательств, и налоговых платежей. Об этом News.ru рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

В ведомстве отметили, что основная сумма задолженности приходится на исполнительные производства по взысканиям частноправового характера, в том числе по кредитам.

Между тем ежегодно отмечается рост принудительно взысканной суммы долгов. В 2016 году она составила 590,9 млрд рублей, в 2017-м — 663,6 млрд рублей, а в 2018 году — 676,3 млрд рублей.

За четыре месяца текущего года взысканная сумма по долгам выросла по сравнению с четырьмя месяцами 2018 года на 14,3 млрд рублей и составила 224,3 млрд рублей.

По оперативной информации, сумма, взысканная за четыре месяца со счетов должников, открытых в кредитных учреждениях, составляет порядка 55,3% от всей взысканной суммы по исполнительным производствам, — рассказали в ФССП.

Как полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, рост суммы взысканных долгов может быть обусловлен несколькими причинами.

Здесь факторов может быть много разных. Потому что, с одной стороны, безусловно, растёт задолженность, растёт просроченная задолженность. Люди подают в суд, которые кредиторы, и государство, и организации подают в суд. И, соответственно, судебные приставы просто больше взыскивают. Возможно, что растёт эффективность работы службы судебных приставов, — сказал Делягин News.ru.

Он отметил, что это можно определить, в том числе сопоставив рост суммы взысканной задолженности и инфляцию.

Сергей Лантюхов/News.ru

Рост нужно учитывать не в номинальном выражении, а рост нужно учитывать, например, по сравнению с инфляцией. Если этот прирост выше уровня инфляции, тогда можно говорить о том, что качество работы судебных приставов выросло. Если не качество работы, то, по крайней мере, объём работы. Нужно, конечно, сравнивать не с официальной, а с реальной, которая в 2–2,5 раза выше, — пояснил экономист.

По данным Росстата, инфляция в 2018 году составила 4,3%, а в 2017-м — 2,5%.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с News.ru предположил, что лидерство административных штрафов по взысканию объясняется тем, что деньги по ним поступают государству.

Акцент делается именно на этом, потому что взыскание идёт в пользу государства. Область наложения административных взысканий достаточно гибкая: она может быть расширена, может быть сужена. Это известно по поведению той же дорожной полиции, которая в одном случае отпускает, в другом случае штрафует, а в третьем случае может и не замечать ничего, — сказал Колташов.

Ранее News.ru сообщал, что за год число долгов по штрафам ГИБДД выросло почти на четверть. В первом квартале 2019 года на исполнении в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находилось 19,1 млн постановлений органов Госавтоинспекции. Это на 24% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15,4 млн).

Отмечается, что выросла и сумма общей задолженности. Она составила 16 млрд рублей против 13,8 млрд в первом квартале 2018 года. Регионами — лидерами по количеству штрафов ГИБДД и сумме задолженности остаются Москва (2,2 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на сумму 1,8 млрд рублей) и Московская область (2,4 млн производств на 1,9 млрд).