В России хотят пересадить граждан на водный транспорт. Нацпрограмму, предполагающую соответствующее развитие, подготовили в Минтрансе. В частности, ведомство планирует установить «нулевую ставку НДС к операциям по круизный перевозке пассажиров».

Таким образом они хотят привлечь внимание к этому бизнесу — увеличить пассажиропоток и число таких поездок. О своих планах Минтранс говорит в итоговом докладе ведомства. Документ находится в распоряжении News.ru.

Ранее стало известно о том, что на развитие грузовых и туристических перевозок по воде в стране Минтранс планирует направить 282 млрд рублей. Такая информация следует из проекта концепции развития внутренних водных путей до 2024 года. Средства выделят на строительство нового транспорта, так как такие перевозки позволят разгрузить автодороги и улучшить экологию.

Сейчас круизы по России не особо привлекательны для туристов, считает глава «Союза пассажиров России» Кирилл Янко. Так, по данным Минтранса, с 2009 по 2017 год их количество сократилось на 29%. В том же в Евросоюзе, по данным международной ассоциации круизных перевозок, число туристов, которые покупают круизные туры с каждым годом, наоборот, увеличивается. За почти аналогичный период их число возросло на 13,5%.

Сергей Булкин/News.ru

Это понятно, так как в России круизы стоят дорого. В ЕС цены очень привлекательные. Например, одна поездка на несколько суток может обойтись в 15 тысяч рублей, тогда как в России — от 35 тысяч. Кирилл Янко глава «Союза пассажиров России»

Европейцы постоянно устраивают сезонные распродажи, во время которых можно взять билеты за 10 евро — этот момент тоже манит туристов.

Может получиться так, что с увеличением речных и морских перевозок в России вероятно возникнет дефицит кадров, полагает специалист по найму сотрудников Андрей Мишин.

Рынок развивается, и нужно понимать, что в таком случае необходимо привлекать новых сотрудников. Тут уже ответственность лежит и на работодателях. Они должны создавать комфортные условия не только для путешествующих, но и персонала. Чтобы люди сами шли на такую работу, и им казалась сфера привлекательной, — уверен эксперт.

Как сообщалось, европейская компания Atlantic Duty Free вместе с АО «Морской торговый порт Сочи» при поддержке властей города разрабатывают проект развития международных круизов. Они намерены запустить тур из Сочи в Батуми, а затем расширить маршрут до Марокко и США.

Ростуризм вместе с Минэкономразвития сейчас разрабатывает стратегию развития российского туризма до 2025 года. В рамках документа круизный туризм, как речной, так и морской, займёт важное место в стратегии. Власти страны планируют расширить географию круизов. В данный момент они сосредоточены в Центральной России, но их хотят распространить и в Сибири. В 2020 году стартуют круизы по Енисею.