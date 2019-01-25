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Электронная торговля обеспечит экономическое развитие

Максим Орешкин Сергей Булкин/News.ru

Максим Орешкин

экономика [ версия для печати ]

Перспективы экономического развития стран существуют в электронной торговле. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Орешкин принял участие в неформальной встрече министров торговли по вопросам электронной коммерции. По итогам мероприятия было опубликовано совместное заявление, которое поддержали представители 76 стран, аккумулирующих до 90% мировой торговли. В заявлении отмечено намерение о начале предметных переговоров по регулированию электронной торговли по большому спектру вопросов — от упрощения таможенных и торговых процедур и вопросов доступа на рынки до обеспечения доверительной среды в сфере электронной торговли как для бизнеса, так и для потребителя.

Как отметил российский министр, электронная торговля предоставляет новые возможности для экономического развития стран и мировой экономики. По его словам, ежегодный рост глобальной электронной торговли составляет 15−20%, а в России — порядка 30%.

Орешкин заявил о необходимости разработки согласованных юридических рамок для транспарентной и недискриминационной электронной торговли. Также нужно обеспечить безопасность её участников и национальной экономики в целом, полагает министр. Получение максимальной выгоды от электронной торговли возможно при участии всех членов ВТО в разработке и согласовании правил регулирования, считает глава МЭР.

Как ранее писал News.ru, участники саммита Лиги арабских государств по экономическому и социальному развитию в Бейруте объявили о планах создания Таможенного союза. Помимо этого, планируется сформировать Арабскую зону свободной торговли.


#торговля #минэкономразвития #максиморешкин #перспективы
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