Нефть остаётся под давлением

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Сможет ли рынок углеводородов восстановиться до конца текущего года

Нефтяной рынок зализывает раны после обвала 18 декабря. Сейчас можно говорить о стабилизации ситуации, однако от падения более чем на $3 за баррель участникам рынка придётся ещё долго отходить. Что случилось с нефтью и каковы перспективы дальнейшего роста — выяснял News.ru.

Стоимость фьючерсов нефти Brent с поставками в феврале падала во время торгов 18 декабря до $55,89 за баррель. В последний раз подобный минимум наблюдался 12 октября прошлого года. Нефть WTI рухнула до $46,24 за баррель (минимум 30 августа 2017-го). 19 декабря чёрное золото перешло к сдержанному росту. За бочку Brent к 15:15 мск предлагали $56,69 (+0,43 доллара), за WTI — $46,87 (+0,27 доллара).

Эксперты сходятся во мнении, что участников рынка напугала информация о росте добычи в РФ. При этом внимание трейдеров устремлено к сегодняшним данным Минэнерго США о запасах энергоносителей. Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Угроза перепроизводства

Как пояснил News.ru эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, цены на нефть остаются под давлением из-за избыточного предложения и опасений, что замедление мировой экономики приведёт к снижению спроса на топливо.

«Активная добыча в США в этом месяце впервые достигла 8 млн баррелей в сутки. Со стороны России добыча составила рекордные 11,42 млн баррелей. Пока нефтяной рынок взял паузу после встречи стран ОПЕК в Вене — США, воспользовавшись этим, стали активно наращивать добычу, чтобы максимально сбить цены», — заявил Гасанов.

По его словам, на этом фоне снижение цен вызвано активными действиями участников нефтяного рынка, занявших короткую позицию по фьючерсным контрактам. Поскольку настроения инвесторов довольно пессимистичные ввиду неясности дальнейшей ситуации цен на нефть, отсутствие активных покупателей не смогло сдержать цены в районе $60.

В период, когда участники рынка находятся в выжидательной позиции, подчёркивает Гасанов, из-за общей неопределённости ситуации нефтяного рынка, на их решения будут влиять любые новостные данные.

«В этой связи давление продолжится, и ориентировочные цены могут быть $55 за баррель нефти марки Brent. А для сланцевой нефти WTI снижение может достигнуть до $45», — считает эксперт.

По мнению ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева, рынок продолжает обновлять многомесячные минимумы на всё ещё актуальном риске перепроизводства сырья в мировой экономике. Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Столь агрессивные темпы роста производства нефти в России как минимум указывают на очевидное игнорирование участниками энергетического пакта обязательств, которым им необходимо соответствовать для разрешения проблемы избыточного предложения сырья в мировой экономике, считает он.

Члены ОПЕК+ ранее в этом месяце договорись о снижении объёма добычи на 1,2 млн баррелей в день. А спустя сутки после этого Саудовская Аравия сообщила о росте добычи нефти на 400 тыс. баррелей — максимальный прирост, зафиксированный за всё время накопления статистики.

Как считает Деев, дополнительным фактором давления на нефть выступил отчёт агентства Genscape о том, что запасы нефти в терминале в Кушинге на прошлой неделе выросли на 630 тыс. баррелей — больше, чем ожидали аналитики.

Между тем на азиатской сессии среды распродажи продолжались. Согласно данным доклада Американского института нефти, на неделе, закончившейся 14 декабря, запасы выросли на 3,5 млн баррелей, достигнув 441,3 млн баррелей при ожидавшемся аналитиками снижении на 2,4 млн. В том случае если рост запасов будет зафиксирован и Администрацией энергетической информации США, нефть марки Brent рискует протестировать поддержку $55 за баррель.

«До конца года есть вероятность увидеть нефть и ниже», — уверен Деев.

Руководитель центра аналитической информации TeleTrade Сергей Лысаков считает, что если Россия ведёт сдержанную политику в связи с договоренностями в рамках ОПЕК+, то США предполагают и далее наращивать объемы добычи. В 2019 году такое увеличение прогнозируется на 1 млн баррелей в сутки. При этом США уже вышли на первое место по объемам добычи с октября 2018 года, когда добыча составила 11,142 млн баррелей в сутки.

«Нефть продолжает находится в негативном тренде и, вероятнее всего, продолжит дальнейшее снижение. Тем не менее я не ожидаю серьёзного дальнейшего падения котировок чёрного золота до конца года», — сказал Лысаков.

Он отметил, что, в случае реализации наиболее вероятного сценария повышения ставки ФРС до 2,5%, нефть продолжит снижение к уровням $54–55 за баррель по марке Brent и до $43–44 по WTI к концу года.

Понижательный тренд

Аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов склонен считать, что по рынку энергоресурсов нет никакой стабилизации или восстановления уровня цен. Тренд падения за последние три месяца сохраняется и при условии, что не появилось сильного покупателя по цене $59 за баррель Brent. Теперь открылся путь падения к ценам в $55 и $53.

«Спекулянты закрывают год с попыткой учесть монетарную политику США, предстоящее сокращение объёмов добычи в 2019 году, непредсказуемость внешней политики Трампа и торговую войну США и Китая. То есть нефтетрейдеры закрывают год без сильного драйвера для роста стоимости барреля нефти», — сказал Удилов.

Однако может ли измениться настрой в перспективе на декабрь? С одной стороны, спекулянты ещё должны отработать такие уровни, как $55 и $53 за баррель Brent. С другой — если на риторике Федрезерва США 19 декабря доллар начнёт падать, то можно рассчитывать, что Brent укрепится до уровня $58–59.