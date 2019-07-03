https://static.news.ru/photo/2d11fd26-9d2e-11e9-bb68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Сервис размещения объявлений «Авито» исследовал уровень и рост зарплат в регионах России.

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург стали лидерами по уровню заработной платы, а наибольший рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдался в Барнауле.

Средняя зарплата в столице составила 57,9 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысяч, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи рублей. Самые низкие доходы зафиксированы в Тольятти, где средняя зарплата составляет 29,2 тысячи рублей, незначительно больше платят в Волгограде, Ульяновске, Барнауле и Ижевске.

Самые востребованные в стране профессии — продавцы, производственники, строители и перевозчики, сообщает РИА Новости .

Как уже писал News.ru, опрос показал, что 70% жителей РФ считают главной чертой идеального работодателя высокую заработную плату.