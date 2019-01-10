МЭР предлагает упростить процедуру банкротства

https://news.ru/storage/news/493e565d3716d924b3a90a3d2e036615/1fb2087a-3db7-4d25-aead-21a9e08efebe_850.jpg Михаил Мордасов/РИА Новости

Минэкономразвития РФ предлагает осуществлять процедуру признания банкротом по упрощённой форме. Механизм планируется применять к гражданам, общий размер долга которых составляет от 50 до 700 тыс. рублей.

Как следует из предложения ведомства, упрощённая форма признания банкротства не подразумевает проведения собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника и других обязательных процедур. Соответствующее заявление может подать как должник, так и кредитор. В свою очередь решение о признании гражданина банкротом и о введении реализации имущества по упрощённой процедуре может быть принято арбитражным судом без вызова сторон и без проведения судебного заседания в течение пяти рабочих дней с даты принятия заявления гражданина о признании его банкротом по упрощённой процедуре.

С момента введения механизма банкротства в РФ в октябре 2015 года этой возможностью воспользовались около 80 тыс. человек, в том числе порядка 30 тыс. в 2018 году. В то же время данная процедура остаётся для многих недоступной из-за того, что обходится гражданам в сумму от 100 до 200 тыс. рублей. Инициатива ведомства может сократить эту сумму до 50−70 тыс. рублей, сообщает газета «Ведомости».

В то же время ряд экспертов отмечают, что законопроект МЭР не решает наиболее значимых проблем в этой сфере, заключающихся в высокой стоимости услуг юристов и отсутствии у арбитражных управляющих желания работать за небольшие гонорары на маленьких проектах.

Ранее Верховный суд РФ утвердил постановление пленума, которое позволяет кредиторам добиваться признания нотариальных соглашений по алиментам недействительными, а брачные контракты не принимать в расчёт, если они заключены после образования долга, писал News.ru.