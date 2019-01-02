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Экспорт российской нефти вырос в ушедшем году

gazprom-neft.ru

экономика [ версия для печати ]

Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья составил в 2018 году 239,64 млн т, что на 0,3% выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК).

Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,81 млн баррелей. Всего в 2018 году по системе нефтепроводов АК «Транснефть» из России в дальнее зарубежье было экспортировано 213,12 млн тонн нефтяного сырья, в том числе 194,57 млн т — российские ресурсы. Минуя объекты «Транснефти», из страны вывезли 45,07 млн т чёрного золота, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, по данным ЦДУ ТЭК, в декабре 2018 года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 48,44 млн т, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 4,5%. В сравнении с октябрём 2018 года, взятым как отправная точка сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, нефтедобыча в России повысилась на 0,3%.


#нефть #экспорт
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