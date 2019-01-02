Добыча нефти в России превысила исходную точку ОПЕК

https://news.ru/storage/news/7b0ae0395ec82b81286d5435e551136f/a7fea951-a889-4cdb-86d9-e9070a554ae6_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Добыча нефти с газовым конденсатом в России составила в декабре 2018 года 48,44 млн т, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 4,5%. Об этом сообщает ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ ТЭК).

В сравнении с октябрём 2018 года, взятым как отправная точка сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, нефтедобыча в России повысилась на 0,3%. Всего в 2018 году добыча нефти в стране составила 555,84 млн т, что выше показателя 2017 года на 1,6%, передаёт «Интерфакс».

Объём экспорта российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2018 году повысился на 0,3% по сравнению с 2017 годом, достигнув 239,64 млн т.

Добыча газа в декабре составила 67,04 млрд куб. м, увеличившись относительно аналогичного периода 2017 года на 4,6%. В целом за 2018 год добыча газа выросла на 4,9% по сравнению с предыдущим годом, составив 725,17 млрд куб. м.

Как сообщал News.ru, Россия потенциально может нарастить производство нефти на 10−15 млн т. Такую оценку в конце декабря дал глава Минэнерго Александр Новак.