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Новак оценил потенциал роста нефтедобычи в России

Александр Новак Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Александр Новак

экономика [ версия для печати ]

Россия потенциально может нарастить производство нефти на 10–15 млн тонн. Такую оценку дал глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, уровня добычи нефти в 570 млн тонн можно достичь в течение двух лет. В то же время увеличение добычи будет постепенным, отметил Новак.

По его словам, одной из основных задач ведомства на будущий год является сохранение объёмов экспорта углеводородов на уровне 2018 года. 

«На внешних рынках по нефти у нас задача — сохранение тех же объёмов экспорта. Если у нас будет объём добычи нефти тот же, мы будем сохранять объём экспорта, объём внутреннего потребления», — сказал Новак.

Согласно оценке Минэнерго, экспорт нефти из РФ в 2018 году увеличится на 0,2%, до 257,4 млн тонн, в то же время рост добычи нефти и конденсата составит 1,6%, достигнув 556 млн тонн.

Как ранее писал News.ru, по словам главы Минэнерго, в 2018 году Россия добыла рекордные 733 млрд кубометров газа.


#новак #Минэнерго #нефтедобыча
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