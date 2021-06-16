Звезда телесериала «Бандитский Петербург» собралась в Госдуму

https://static.news.ru/photo/9ecb3be0-ceae-11eb-8d33-96000091f725_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов собрался баллотироваться в депутаты Государственной думы. Звезда телесериала «Бандитский Петербург» планирует избираться в центральном одномандатном округе Москвы под 200-м номером, передаёт ТАСС.

Актёр хочет баллотироваться в качестве независимого кандидата. Он пообещал добиваться справедливости для каждого москвича. По его словам, популярность позволит ему «входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей».

В центральный одномандатный округ столицы входят такие столичные районы, как Северный, Алтуфьево, Отрадное, Бибирево, Лианозово, Северное и Южное Медведково. Напомним, что выборы должны состояться 19 сентября текущего года.

Дмитрий Певцов запомнился зрителям яркими ролями в кино, а журналистам — своими предложениями. В частности, артист выступал за бессрочное закрытие социальной сети Twitter в России. По его мнению, сервис виновен в незаконной пропаганде и распространении детского порно. Также он убеждён, что пенсионная реформа лишила множество россиян права не только на пенсию, но и на жизнь, и призвал «развернуть её вспять». Кроме того Певцов считает, что нужно вернуться к пятилетним планам в экономике, как это было в советское время.

Ранее сообщалось, что экс-солистка популярной группы «Тату» Юлия Волкова опозорилась в интервью Ксении Собчак. Певица собиралась в Госдуму от «Единой России», но, как оказалось, не знает, что такое «закон Димы Яковлева».