Журналист и создатель «Нашествия» Михаил Козырев стал гостем шоу «вДудь»

Российский журналист и создатель музыкального фестиваля «Нашествие» стал гостем шоу «вДудь» своего коллеги Юрия Дудя.
Козырев обсудил в программе свой родной город Екатеринбург, уличное искусство, работу на телеканале «Дождь» и политику. Ролик с беседой
Журналисты также поговорили о президентской кампании Ксении Собчак, пропаганде Владимира Соловьёва и обсудили проблему наркозависимости.
Козырев также рассказал, как не пускал в эфир Егора Летова, и какие проекты и фестивали были придуманы после употребления тяжёлых наркотиков.
В мае героем шоу стал российский актёр Павел Деревянко. С Дудём он поговорил про «московское дело», президента России Владимира Путина, а также депрессию, плохие фильмы и оральный секс, писал NEWS.ru.
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