Журналист и создатель «Нашествия» Михаил Козырев стал гостем шоу «вДудь»

https://static.news.ru/photo/329c10d4-ddfa-11ea-9a80-fa163e074e61_660.jpg Михаил Козырев Фото: mishakozyrev/instagram.com

Российский журналист и создатель музыкального фестиваля «Нашествие» стал гостем шоу «вДудь» своего коллеги Юрия Дудя.

Козырев обсудил в программе свой родной город Екатеринбург, уличное искусство, работу на телеканале «Дождь» и политику. Ролик с беседой опубликован на YouTube-канале Дудя.

Журналисты также поговорили о президентской кампании Ксении Собчак, пропаганде Владимира Соловьёва и обсудили проблему наркозависимости.

Козырев также рассказал, как не пускал в эфир Егора Летова, и какие проекты и фестивали были придуманы после употребления тяжёлых наркотиков.

В мае героем шоу стал российский актёр Павел Деревянко. С Дудём он поговорил про «московское дело», президента России Владимира Путина, а также депрессию, плохие фильмы и оральный секс, писал NEWS.ru.