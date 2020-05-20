Актёр Павел Деревянко стал гостем шоу «вДудь»

https://static.news.ru/photo/d0f609be-9a71-11ea-8113-fa163e074e61_660.jpg Павел Деревянко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр Павел Деревянко стал героем нового выпуска шоу «вДудь» журналиста и блогера Юрия Дудя. Он известен по фильму «Брестская крепость» и сериалу «Домашний арест».

Дудь заявил, что в его шоу есть традиция: каждый май журналист встречается со звездой и пьёт пиво. В 2019 году блогер выпивал с певцом Егором Кридом. Интервью с Деревянко опубликовано на YouTube-канале Дудя.

В ролике актёр и ведущий шоу обсудили «московское дело», президента России Владимира Путина, а также депрессию, плохие фильмы и оральный секс. Отдельно артист поговорил о своей роли в комедии «Гитлер капут!».

В марте героем шоу «вДудь» стал российский актёр и блогер Антон Лапенко. Он как ему удалось приобрести известность, и поделился деталями создания некоторых скетчей, писал NEWS.ru.