«Земляки просили»: Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии

Певец и стилист Сергей Зверев снял клип на гимн Бурятии. В своём Instagram он также поблагодарил главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева за поддержку — он благословил певца на эту съёмку и высоко оценил его версию исполнения гимна.

Земляки просили меня, чтобы я снял клип на гимн Бурятии. И эту просьбу я вместе с командой выполнил, — рассказал Зверев.

В ролике певец показал красоту Бурятии. Он поёт на фоне пейзажей и достопримечательностей. Поклонники исполнителя, проживающие в республике, похвалили ролик в комментариях. Также в съёмках видео поучаствовал молодой бурятский певец и композитор Лудуб Очиров: он сделал обработку музыки гимна на национальном инструменте — морин хууре.

Сергей Зверев родился в небольшом посёлке Култук в Иркутской области, которая граничит с Бурятией.

Ранее сообщалось, что клип корейской группы BTS на песню Permission to Dance («Разрешение танцевать»), посвящённый пандемии, за восемь часов набрал свыше 35 млн просмотров на YouTube, что по меркам ресурса практически мгновенно.