Земфира, Шевчук: почему многие рок-музыканты остались на той стороне

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Земфира, Юрий Шевчук

По интернету разлетелось видео: солист группы «ДДТ» Юрий Шевчук на своем концерте произносит речь, посвященную умершему Алексею Навальному. Тут же слова Шевчука подхватили: мол, предатель Родины. Но так ли это?

«Я кричал им, что мы все вместе, да как-то слышалось это банально»

Прежде чем говорить о рок-музыке в целом, сделаю небольшую сноску. Среди динозавров русского рока действительно оказались как последовательные противники нашего государства, так и его сторонники. Тот же Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) позволял себе в адрес страны такие высказывания, что даже обсуждать неловко. Но можно ли его сравнивать с тем же Шевчуком?

Дело в том, что рок-музыка в целом, если говорить не только о российском, но и о мировом явлении, имеет глубоко антивоенную, пацифистскую природу. С 60-х годов XX века, со времен «Вудстока», слоганы не меняются: «за свободу», «цветы вместо танков» и так далее.

И Юрий Юлианович Шевчук, будучи идейным пацифистом, носит с собой этот походный набор затасканных речей с 90-х, с момента переезда из Уфы в Ленинград, с тех времен, когда «ДДТ» приняли в Ленинградский рок-клуб.

Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Юрий Шевчук

В свое время в 1999 году «ДДТ» выступала в обстреливаемом США Белграде. В тот же период Шевчук много времени провел в подвалах Грозного во времена чеченских кампаний (там и была, например, написана песня «Рождество. Мертвый город»). И все эти годы вплоть до последнего времени он говорил и говорит одно и то же. А в частности — выкрикивает пафосные, плакатные антивоенные фразы.

То есть воспринимать выступление Шевчука на концерте в качестве антигосударственного манифеста может только человек, абсолютно девственный в плане знакомства с творчеством «ДДТ». Ну либо излишне политически возбужденный.

Абсолютно ничего нового Шевчук не сказал. Больше того, он не сказал ничего, что можно назвать хоть сколько-то осмысленным. Фразы из серии «Труд без свободы — рабство» хорошо работают на взбудораженных восьмиклассниках, взрослый человек без иронии такое воспринимать просто не может. И даже в Ленинградском рок-клубе 91-го года уже не мог.

У Юрия Юлиановича есть действительно пронзительные антивоенные песни. В одной из них он сам определяет свою риторику.

Умирали пацаны страшно, Умирали пацаны просто, И не каждый был снаружи прекрасный, И не все были высокого роста. А я им пел рок-н-ролльные песни, Говорил: «Все будет нормально». Я кричал им, что мы все вместе, Да как-то слышалось это банально.

И это самое точное слово — банально. Со времен «Вудстока», со времен любого интервью Джона Леннона, со времен фестиваля Monterey Pop. 70 лет эти фразы выкрикивают рокеры со всех сцен мира.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Юрий Шевчук

А что же другие?

В период всеобщего раскола на «наших» и «не наших» многие отечественные рокеры имели неосторожность либо что-то ляпнуть, либо выдать в эфир неуместные и неумные антивоенные жесты. Именно антивоенные, потому что Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) не спешит говорить дурного о России.

Написала достаточно, на мой взгляд, бездарную песню «Родина» с музыкальной и смысловой аллюзией к «Родине» того же Шевчука.

Но если «Родина» Шевчука в 90-е стала своего рода манифестом (и ее до сих пор, кстати, слушают на передовой бойцы СВО), то у Земфиры получилось одновременно надрывное и до зубовного скрежета скучное недооткровение.

Почему? Да просто потому, что политика и Земфира живут в непересекающихся вселенных.

Русский рок — движение, которое зародилось в 70–80-е годы в качестве протестного. И антивоенная риторика рокеров — не только инерция смыслов, рожденных «Битлз» и «Вудстоком», но и коллективная дань Ленинградскому рок-клубу и Московской рок-лаборатории. В роке вообще принято быть против. Это очень текстоцентричная музыка, построенная в том числе на социальном протесте.

И далеко не у всех музыкантов в 2022 году проснулось понимание реальной политической ситуации. Они живут и поют, как привыкли.

Стоит ли их за это строго судить?

На мой взгляд, нет. Единственный критерий, по которому следует оценивать музыкантов, — художественный уровень их песен. В конце концов, кто на что учился. Рокеры — точно не на философию с политологией.

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