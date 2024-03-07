Земфира, слова об СВО, отказ отменять концерты: как живет Вячеслав Петкун

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Вячеслав Петкун

Рок-исполнитель и телеведущий Вячеслав Петкун обрел популярность как лидер группы «Танцы Минус». Что известно о карьере и личной жизни музыканта, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Вячеслав Петкун

Карьеру музыканта Петкун начал в 1987 году с группы «Корпус 2», после чего состоял во втором составе коллектива «Тайное голосование», который распался в начале 90-х. Затем артист создал музыкальный проект «Танцы». Группа впервые вышла на сцену 10 июня 1992 года.

Спустя два года коллектив был переименован в «Танцы Минус», его участники переехали в Москву. В 1997 году вышел дебютный студийный альбом «10 капель». В него вошла композиция «Половинка», которая была отмечена премией «Золотой граммофон».

Осенью 2001 года Петкун объявил о роспуске группы и занялся сольным творчеством. В 2002-м его утвердили на роль Квазимодо в российской версии мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Одновременно с театральной деятельностью музыкант выступал в роли ведущего проекта «Черное-белое», спортивного эксперта и продюсера.

В 2006 году группа «Танцы Минус» возродились с новым альбомом «...ЭЮЯ». Последние релизы коллектив представил в 2022 году, выпустив два мини-альбома «Переверевеснеть» и «Круги».

Фото: Яковлев Александр/ ИТАР-ТАСС Мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари»

Что известно о личной жизни Вячеслава Петкуна

В 1999 году в прессе появились сообщения о романе Вячеслава Петкуна и певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). На протяжении пяти месяцев они изображали влюбленных на публике, однако их отношения оказались пиар-ходом.

В 2006 году музыкант женился на девушке по имени Юлия. Пара воспитывает четверых детей — сыновей Тихона и Луку и дочерей Екатерину и Татьяну.

Что Вячеслав Петкун говорил об СВО

Вячеслав Петкун признался, что после начала спецоперации ему советовали воздержаться от громких заявлений со сцены, однако во время одного из своих концертов в марте 2022 года он обратился к детям.

«Я видел войну только на картинках и хочу попросить прощения у своих детей за то, что сейчас происходит. Мне бы очень хотелось надеяться, что когда они вырастут, то тоже будут представлять себе войну только на картинках», — цитирует музыканта MK.RU.

Петкун отказался отменять выступления группы «Танцы Минус» после начала СВО, поскольку считает свое творчество возможностью заставить людей отвлечься от новостей.

«Половина моих друзей имеет точку зрения, которая для меня неприемлема. Когда два народа лихо и беззастенчиво на глазах у всего мира начинают друг друга мочить с помощью бомб и ракет, то у нормального человека это не может не вызывать чувство стыда и сожаления. Мы думали о том, чтобы отменить выступления. Но если мы можем аккумулировать, извиняюсь за патетику, какое-то количество тепла и добра на основе той атмосферы, которую умеем создавать, и у людей хотя бы на полтора часа получится не заглядывать в новости, то это большой плюс», — отметил он.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Вячеслав Петкун

Чем сейчас занимается Вячеслав Петкун

Вячеслав Петкун продолжает писать музыку и на настоящий момент гастролирует по России с группой «Танцы Минус».

В одном из клипов коллектива в январе нашли пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Суд установил, что ролик на композицию «Город» содержит информацию, отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений.

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