«Где-то не скосил глаза»: Якубович вспомнил, как насмерть сбил человека

Ведущий телеигры «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович признался, что до сих пор чувствует вину за смертельное ДТП с его участием, которое произошло 20 лет назад. Несмотря на то что в аварии телеведущий не был виноват, он считает, что 1% ответственности за гибель другого человека всё же лежит на нём. Об этом он высказался в YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Даже при условии, что я вообще ни в чём не виноват, 1% мой. [Раз это произошло] значит я где-то не скосил глаза. Поэтому 1% мой, что бы ни случилось. Это всегда, за рулём точно, — ответил Якубович на вопрос, чувствует ли он вину за ДТП.

В 2001 году Якубович насмерть сбил человека за рулём автомобиля Hyundai. Виновником происшествия однако был сам погибший — пешеход Сергей Никитенко находился в состоянии алкогольного опьянения и выбежал на дорогу на красный сигнал светофора. Ведущий при этом ехал со скоростью 40 км/ч и никаких правил дорожного движения не нарушал. Как вспомнил в свежем интервью Якубович, мужчина выскочил из-за автобуса.

Он был пьян просто в хлам. Я вам могу сказать: я ехал на хёндайчике — это вот такая машина, такого размера (Якубович показывает рукой себе по плечо. — NEWS.ru). А он метр восемьдесят ростом. Он ухитрился разбить себе голову о зеркальце моё. То есть он бежал согнувшись, — рассказал телеведущий.

Якубович пояснил: мужчина сам врезался в его автомобиль — «произошёл несчастный случай». После аварии, по его словам, целый год продолжалось следствие. По итогу было установлено, что Леонид Аркадьевич не виноват. Несмотря на это, когда ему предложили перевести деньги семье погибшего, он без сомнения согласился. Какую конкретно сумму Якубович отправил, сейчас, по его словам, он не помнит.

Ранее Якубович рассказал, как узнал про собственные похороны и как сейчас он реагирует на слухи о своём здоровье и его личной жизни.