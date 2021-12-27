«Я вообще не смеюсь»: сын Никулина оценил современный КВН

Директор Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин в беседе с NEWS.ru раскритиковал современный КВН и признался, что программа Александра Маслякова в нынешнем виде вообще не вызывает у него улыбку. По мнению сына Юрия Никулина, Клуб весёлых и находчивых стал несмешным. Он удивился реакции публики в зале и предположил, что зрителей «заставляют» смеяться над шутками команд.

До того как КВН запретили, он был очень смешной. Смешные ребята, хороший юмор. Я помню последний выпуск КВН — тогда же все эфиры прямые были. Играли команды Москвы и Одессы, и на середине трансляции их стали глушить. Потому что юмор уже пошёл такой, на грани. А после реанимации (возвращения КВН на экран. — NEWS.ru) уже не то. Сейчас я вообще не смеюсь и не знаю, над чем зал смеётся. Или их заставляют, что ли, там? — предположил Максим Никулин.

Директор цирка на Цветном бульваре признал, что в КВН время от времени звучат смешные шутки, но это, по его мнению, бывает редко и «происходит скорее вопреки, чем благодаря».

Несколько дней назад пародист Максим Галкин назвал причину, по которой ведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков уже 20 лет не приглашает его в жюри. Артист объяснил это «нагоняем», устроенным ему Масляковым в перерыве программы после того, как он в 2001 году поставил тройку команде «Валеон Дассон», за которую играл ставший впоследствии популярным юморист Тимур Родригез, а возглавлял нынешний резидент Comedy Club Павел Воля. По словам Галкина, «оказалось, что так делать было нельзя».

Ранее Максим Никулин и его сын, руководитель пресс-центра цирка Юрий Никулин — младший, оценили уровень юмора в России. Потомки легендарного артиста заявили в беседе с NEWS.ru, что Евгений Петросян «давно изжил себя» и «совершенно не меняется» с годами. По мнению сына и внука Юрия Никулина, резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов также устарели, а само шоу ТНТ они назвали «балаганом для публики, которая хочет смеяться смехом животных».