Определены все финалисты Евровидения

https://static.news.ru/photo/43e88ad8-ba0a-11eb-8c8c-96000091f725_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/facebook.com

Минувшим вечером, 20 мая, в Роттердаме прошёл второй отборочный полуфинал международного конкурса «Евровидение». Зрители сделали свой выбор и тем самым добавили к уже известным финалистам ещё десять участников. Перечисляем всех соперников Манижи.

В общей сложности получилось 26 исполнителей, которые завтра поборются за победу в конкурсе. Первый полуфинал прошёл 18 мая. Среди преодолевших этап, кроме России, оказались Литва, Кипр, Украина, Бельгия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Швеция и Норвегия. Путёвки в финал раздали и 20 мая. Среди новых финалистов — представители Албании, Греции, Болгарии, Португалии, Исландии, Швейцарии, Сербии и Сан-Марино.

Помимо этого, в финале будут бороться шесть фаворитов конкурса, которые прошли автоматически, — Франция, Италия, Германия, Великобритания и Нидерланды (страна — хозяйка и победительница прошлого конкурса).

Финал Евровидения состоится уже завтра, 22 мая. Трансляцию будет вести Первый канал, начало в 22:00. Россию на конкурсе представляет Манижа с песней «Русская женщина» (Russian Woman).

Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с NEWS.ru заявил, что музыки в Евровидении крайне мало, но России не нужно отказываться от участия в конкурсе. По его словам, это не такое событие, как, например, чемпионат мира или Европы по футболу, «и не музыка по большому счёту».