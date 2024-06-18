Внучка Соломина раскрыла, что сделал перед смертью дед в Малом театре Внучка Соломина о его последних делах в театре: подготовил всех к своему уходу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Внучка актера, режиссера и художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина рассказала NEWS.ru, что ее дед успел заранее подготовить себе преемника в театре. По словам Александры, это режиссер Алексей Дубровский.

Также его правой рукой была директор Тамара Анатольевна, с которой он работал более 20 лет. То есть Юрий Мефодьевич основательно подошел и к этому процессу — подготовил всех и все к своему уходу. Был бы доволен, мне кажется, что театр продолжает двигаться по тем рельсам, которые он для нас проложил, — отметила она.

Ранее Александра рассказывала, что Юрий Соломин предчувствовал свой уход и заранее попросил их с мамой не ссориться. По ее словам, перед смертью он «перепрожил» свою жизнь до самого детства и вспоминал Читу, в которой родился.

Труппа Малого театра ожидала, что на должность главного режиссера после смерти Юрия Соломина назначат Алексея Дубровского, рассказывал актер театра Василий Бочкарев. Он напомнил, что Дубровский был заместителем художественного руководителя и всегда поддерживал Соломина. По словам актера, сам Соломин готовил режиссера себе в преемники.

Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Вместе с венком исполнительницы на церемонию прощания с актером доставили венки от президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, представителей театра «Современник», театра имени Ермоловой и других.