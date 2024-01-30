Стало известно, как труппа Малого театра отнеслась к новому режиссеру Актер Бочкарев: в Малом театре ожидали назначения Дубровского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Бочкарев

Труппа Малого театра ожидала, что на должность главного режиссера после смерти Юрия Соломина назначат Алексея Дубровского, рассказал актер театра Василий Бочкарев. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что это была «единственная правильная кандидатура». Актер отметил, что и сам надеялся на такое решение.

Я так и думал, и надеялся, что назначат Алексея Дубровского. Если разумно подходить к этому вопросу, это единственная правильная кандидатура на должность главного режиссера Малого театра. Скажу больше: в театре ждали именно такое решение. Весь коллектив, а не только артисты, — уточнил Бочкарев.

Он напомнил, что Дубровский был заместителем художественного руководителя и всегда поддерживал Соломина. По словам актера, сам Соломин готовил режиссера себе в преемники. Бочкарев уточнил, что Дубровский «проверенный режиссер» и «постановками доказал», что может занимать должность, на которую его назначили.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова написала в Telegram, что заместитель худрука Малого театра по творческим вопросам Алексей Дубровский назначен главным режиссером. Она выразила надежду на то, что он сохранит уникальные традиции театра. По ее словам, Дубровский — талантливый актер, режиссер и педагог Щепкинского училища.