Внучка Соломина рассказала, как дед предчувствовал смерть Внучка Юрия Соломина Александра: дедушка предчувствовал свою смерть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Соломин

Александра, внучка актера и режиссера, художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина рассказала NEWS.ru, что когда ее дедушка заболел, то всегда в палате просил их с мамой не ссориться. По ее мнению, Соломин уже предчувствовал уход. Конечно, родные гнали от себя тревожные мысли, хотели верить, что он еще поживет, добавила Александра.

В последние несколько недель дедушка погрузился в собственный мир. Будто «перепроживал» жизнь в обратном порядке — от зрелости к молодости, юности и затем детство. В последние дни он вспоминал Читу и свою бабушку. И потом тихо ушел, — добавил внучка Соломина.

Труппа Малого театра ожидала, что на должность главного режиссера после смерти Юрия Соломина назначат Алексея Дубровского, рассказывал актер театра Василий Бочкарев. Он напомнил, что Дубровский был заместителем художественного руководителя и всегда поддерживал Соломина. По словам актера, сам Соломин готовил режиссера себе в преемники.

Певица Алла Пугачева прислала венок на похороны художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Вместе с венком исполнительницы на церемонию прощания с актером доставили венки от президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, представителей театра «Современник», театра имени Ермоловой и других.