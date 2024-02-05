Варлей ответила матом на вопрос про свою говнистость

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Наталья Варлей

Актриса Наталья Варлей в разговоре с NEWS.ru матом прокомментировала обвинения композитора из Казахстана Юлии Лебедевой. Женщина заявила, что исполнительница роли Нины в советском фильме «Кавказская пленница» не выплатила ей гонорар в размере 200 тысяч рублей.

По данным НТВ, Лебедева утверждает, что артистка взяла у нее две песни для исполнения на юбилейном вечере, но деньги так и не заплатила. Она собирается подавать в суд. В качестве компенсации морального ущерба Лебедева хотела бы получить примерно $150 тысяч. Более того, композитор рассказала, что Варлей ее «унизила, обозвала говнистой, непорядочной».

При этом известно, что юбилейный концерт Варлей не состоялся. Она заболела и отменила мероприятие. До этого Варлей пригласила Лебедеву на свой концерт, пообещав оплатить дорогу в Москву и проживание в гостинице. Позже разговор не заладился, и, по словам Лебедевой, Варлей заблокировала композитора в соцсетях в ответ на просьбу подписать договор и оплатить песни. Актриса утверждает, что не видит оснований для того, чтобы оплачивать эту работу.

Ранее Варлей выпустила автобиографию, в которой рассказала о карьере и своих мужчинах. С родными 76-летняя знаменитость видится редко — они приезжают к ней по праздникам. Остальное время актриса проводит в компании своих питомцев — у нее около 20 кошек.