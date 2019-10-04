Замдиректора ТЮЗа в Екатеринбурге заявил, что ответственность за детей, присутствовавших на спектакле с маркировкой 18+, лежит на их родителях. Речь идёт о постановке «Ревизор» со сценой изнасилования.
Написала жалобу женщина, которая пришла с сыном, ему 15 лет, как мне говорили, его пропустили сквозь контроль. Но ответственность лежит на тех, кто приводит детей, на билете и на афише было написано «18+», — сказал ТАСС замдиректора по творческим вопросам Екатеринбургского театра юного зрителя Олег Лоевский.
Он напомнил, что возрастной ценз носит рекомендательный характер.
Спектакль Псковского академического драматического театра имени Пушкина по известному произведению Николая Гоголя показали в Екатеринбурге в рамках фестиваля современного театра. По словам некоторых зрителей, на сцене были «обнажённые тела и имитация полового акта». Кого-то шокировал момент, когда Хлестаков рвёт одежду, а потом насилует Марию.
Прокуратура Свердловской области начала проверку после обращений зрителей, писал News.ru.
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