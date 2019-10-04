Фото: Эвис/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Американская актриса Мишель Пфайффер призналась, что с самого детства хотела сыграть героиню злой сказки. Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве. В российскую столицу звезда приехала представлять новый фильм «Малефисента: Владычица тьмы».

Я до поздней ночи смотрела чёрно-белые фильмы, и сама себе обещала, что смогу сыграть в таком фильме. Сыграть злую королеву было большим удовольствием, — поделилась обладательница премии «Золотой глобус» и...