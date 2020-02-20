https://static.news.ru/photo/8d974dea-53ef-11ea-aef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Chao/XinHua/Global Look Press

Пользователи Сети обнаружили в книге американского писателя Дина Кунца упоминание вируса под названием «Ухань-400». Роман вышел в 1981 году.

По сюжету созданный в лабораторных условиях вирус может быть использован для уничтожения целых стран, разрушая мозг заражённых, сообщает «Газета.ru».

Китайский учёный по имени Ли Чен перебежал в Соединённые Штаты, имея при себе дискету с записями о новом, самом важном и опасном за десять лет биологическом оружии Китая. Они называют его «Ухань-400», потому что оно было разработано в их генетических лабораториях в окрестностях города Ухань, — приводит издание цитату из книги.

В романе также сказано, что инфекция поражает «хуже Эболы» и действует только на людей. «Ухань-400» не живёт больше минуты вне носителя, и попадая в организм человека, исчезает, когда температура тела падает ниже 30 градусов.

Британский писатель и специалист по литературе о КНР заявил, что большой объём данных, связанных с китайскими вирусами, относится к периоду Второй мировой войны, изучение которой могло повлиять на творчество Кунца.

Как писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, который рассказывает про смертельный вирус, зародившийся в Китае, вошёл в топ-10 американского проката iTunes.