Пользователи Сети обнаружили в книге американского писателя Дина Кунца упоминание вируса под названием «Ухань-400». Роман вышел в 1981 году.
По сюжету созданный в лабораторных условиях вирус может быть использован для уничтожения целых стран, разрушая мозг заражённых,
Китайский учёный по имени Ли Чен перебежал в Соединённые Штаты, имея при себе дискету с записями о новом, самом важном и опасном за десять лет биологическом оружии Китая. Они называют его «Ухань-400», потому что оно было разработано в их генетических лабораториях в окрестностях города Ухань, — приводит издание цитату из книги.
В романе также сказано, что инфекция поражает «хуже Эболы» и действует только на людей. «Ухань-400» не живёт больше минуты вне носителя, и попадая в организм человека, исчезает, когда температура тела падает ниже 30 градусов.
Британский писатель и специалист по литературе о КНР заявил, что большой объём данных, связанных с китайскими вирусами, относится к периоду Второй мировой войны, изучение которой могло повлиять на творчество Кунца.
Как писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, который рассказывает про смертельный вирус, зародившийся в Китае, вошёл в топ-10 американского проката iTunes.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен