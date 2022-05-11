В Италии стартовал музыкальный конкурс «Евровидение» В итальянском Турине стартовал музыкальный конкурс «Евровидение»

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В итальянском Турине стартовал первый полуфинал 66-го музыкального конкурса «Евровидение». Он прошёл в королевском дворце Венария. Россия в этом году в конкурсе педставлена не будет. Об этом пишет РИА Новости.

Италия стала хозяйкой «Евровидения-2022» благодаря прошлогодней победе группы Maneskin с песней Zitti e buoni. Это произошло после более чем 30-летнего перерыва.

В этом году в конкурсе примут частие 40 стран. Россия к участию в фестивале на этот раз не допущена. Соответствующее решение в феврале принял Европейский вещательный союз. Причиной стала «обеспокоенность организации» в связи с «беспрецедентным кризисом на Украине».

При этом организаторы заявили, что ситуация вокруг Украины не должна найти отражение в программе конкурса. По словам продюсеров, оно будет лишено политической составляющей. Одним из главных фаворитов конкурса в этом году является украинская хип-хоп-группа Kalush.

Финал конкурса состоится в субботу, 14 мая.

Ранее сообщалось, что россияне не смогут голосовать за участников конкурса «Евровидение». Исполнительный продюсер «Евро» Клаудио Фазуло подчеркнул, что голосовать могут только жители стран-участниц, а Россия в этом году такой возможности лишилась.