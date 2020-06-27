В Голливуде снимут фильм о первых неделях вспышки COVID-19 в Китае

https://static.news.ru/photo/caaec6d6-b849-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dong Naide/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фильм о первых неделях распространения коронавируса в Китае решили снять в Голливуде. В центре сюжета — работа врачей, столкнувшихся с неизвестным смертельным вирусом.

Производством занимается компания SK Global Entertainment, сценаристом картины станет Чарльз Рэндольф — обладатель премии «Оскар» за сценарий к фильму «Игра на понижение», сообщает Wall Street Journal.

То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань — вопрос, на который нам ещё не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии, — приводит издание его слова.

Создатели фильма надеются начать съёмки фильма в Китае в начале 2021 года, однако для этого нужно добиться разрешения властей.

Мы знаем, что эта пандемия — вопрос политизированный, и нам придётся с этим справляться, — заявил один из руководителей SK Global Entertainment.

Рэндольф отметил, что хочет сконцентрироваться на том, как китайские врачи и медсёстры пытались бороться с загадочной болезнью:

Одно дело бороться с монстром. Совсем другое — бороться с монстром во тьме.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Первым тревогу среди коллег забил 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян из центральной больницы Ухани. Он рассказал о странных симптомах в мессенджере. Его сообщение быстро распространилось среди местных жителей. 3 января Ли Вэньляна и ещё семерых врачей вызвали в полицию. Им вынесли серьёзное предупреждение за нагнетание паники. В итоге 6 февраля сам Ли Вэньлян скончался от коронавирусной инфекции. Впоследствии уханьская полиция принесла извинения семье погибшего.

Очагом инфицирования стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В итоге его установили. Коронавирус нового типа назвали SARS-CoV-2, а вызываемую им болезнь — COVID-19.

По одной из версий, источником коронавируса выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие болезнь через цепочку других диких животных, чьё мясо продавалось на рынке Ухани. Затем эксперты предположили, что панголины, насекомоядные млекопитающие, могли быть этим звеном. Также обсуждается вероятность, что причиной попадания вируса в человеческую популяцию стал инцидент в уханьской лаборатории, занимающейся изучением возбудителей. Некоторые предполагают, что одна из сотрудниц заразилась там инфекцией от летучей мыши.

Ряд американских учёных считают, что вирус возник естественным путём в Южном Китае и «потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера». К таким выводам они пришли, анализируя спутниковые снимки Ухани. На них видно, что уже с конца лета парковки городских больниц стали чрезвычайно загружены.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции. По последним данным, в мире выявлены уже более 9,9 млн случаев заражения, свыше 497 тысяч человек скончались.