В Египте обнаружили уникальный древний корабль

Французско-египетская команда археологов обнаружила в районе затопленного древнего города Гераклион рядом с современной египетской Александрией обломки уникального корабля эпохи Птолемеев (IV века до нашей эры), передаёт РИА Новости со ссылкой на министерство туризма Египта.

Военное судно погибло после того, как на него упала часть стены храма Амона во втором веке до нашей эры во время землетрясения, отметил генеральный секретарь Высшего совета Египта по древностям Мустафа Вазири. Объект, к счастью для учёных, неплохо сохранился в заливе Абу-Кир именно благодаря тому, что он покоился под развалинами и пятиметровым слоем ила.

Глава экспедиции археологов Франк Годьо, судно является уникальным, так как скоростные корабли данной эпохи учёные находят очень редко. Эксперт отметил, что длина корабля превысила 25 метров, а при построении использовались классический и древнеегипетский стиль. Гладкое дно корабля идеально подходило для плавания по реке Нил, и он оснащался вёслами. Ряд фактов указывают на то, что корабль построили в Египте с применением повторного использования дерева.

Ранее сообщалось, что у подножия пирамиды Хеопса археологи обнаружили почти две тысячи деревянных деталей лодки. Находку сделала команда исследователей из Египта и Японии. Учёные считают, что судно является погребальной ладьёй фараона Хеопса. Это уже вторая лодка, найденная в культурных слоях пирамиды. Первую нашёл у южной стороны пирамиды ещё в 1954 году инженер Камаль эль-Малах.