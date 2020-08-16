Умерла вдова Габриэля Гарсии Маркеса

Вдова автора знаменитых романов «Сто лет одиночества» и «Генерал в своём лабиринте» Барчи Мерседес умерла в возрасте 87 лет. Она пережила супруга на шесть лет.
В последнее время у Барчи Мерседес были проблемы с дыхательной системой. Вдова Маркеса провела свои последние дни в Мехико, где жила на протяжении нескольких лет со своими родственниками. О её кончине
Маркес — колумбийский писатель, ставший в 1982 году лауреатом Нобелевской премии по литературе. Автор «Осени патриарха» является представителем такого направления в литературе, как магический реализм. В России год Маркеса был отмечен в 2012 году, когда совпали две круглые даты — 85-летие писателя и 45-летие великого романа «Сто лет одиночества».
Умер Маркес 17 апреля 2014 года от почечной недостаточности. В связи со смертью писателя в Колумбии был объявлен трёхдневный траур.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский театральный и телевизионный режиссёр, телеведущий Борис Гершт скончался на 84-м году жизни.
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