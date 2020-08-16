Умерла вдова Габриэля Гарсии Маркеса

https://static.news.ru/photo/cfb720ba-df63-11ea-a097-fa163e074e61_660.jpg Габриэль Гарсиа Маркес Фото: ru.wikipedia.org/F3rn4nd0, edited by Mangostar - Image:Gabriel Garcia Marquez 12.png (cropped, fix color balance), CC BY-SA 3.0,

Вдова автора знаменитых романов «Сто лет одиночества» и «Генерал в своём лабиринте» Барчи Мерседес умерла в возрасте 87 лет. Она пережила супруга на шесть лет.

В последнее время у Барчи Мерседес были проблемы с дыхательной системой. Вдова Маркеса провела свои последние дни в Мехико, где жила на протяжении нескольких лет со своими родственниками. О её кончине сообщила газета El Tiempo. Жена великого писателя прожила столько лет, сколько и её легендарный муж.

Маркес — колумбийский писатель, ставший в 1982 году лауреатом Нобелевской премии по литературе. Автор «Осени патриарха» является представителем такого направления в литературе, как магический реализм. В России год Маркеса был отмечен в 2012 году, когда совпали две круглые даты — 85-летие писателя и 45-летие великого романа «Сто лет одиночества».

Умер Маркес 17 апреля 2014 года от почечной недостаточности. В связи со смертью писателя в Колумбии был объявлен трёхдневный траур.

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