Умер основатель «Кремлевского балета» Андрей Петров

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров

В возрасте 77 лет умер народный артист РФ, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» Андрей Петров, сообщается в Telegram-канале Кремлевского дворца. Причина его кончины не уточняется.

Коллектив Государственного Кремлевского дворца с прискорбием сообщает о кончине советского и российского артиста балета <...> Андрея Петрова, который ушел из жизни 23 апреля на 78-м году жизни, — говорится в сообщении.

Петров основал «Кремлевский балет» в 1990 году. На счету балетмейстера редакции и постановки балетов классического наследия «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Коппелия», «Жизель», «Спящая красавица», «Эсмеральда», а также десятки оригинальных авторских постановок.

На сайте Государственного Кремлевского дворца говорится о том, что театр Петрова — это «зрелость хореографии и режиссерской мысли, новаторские пластические и сценографические решения».

13 апреля на 61-м году жизни скончался российский актер Юрий Ашихмин, известный по фильму «Обитаемый остров».