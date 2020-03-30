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Умер российский драматург, сценарист, писатель и поэт Леонид Зорин. Ему было 95 лет.

О смерти Зорина сообщила его жена, Татьяна, передаёт ТАСС.

Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел, — сказала она.

Зорин родился в Баку 3 ноября 1924 года. В 1946 году окончил Азербайджанский университет им. С. М. Кирова, затем в 1947 — московский Литературный институт им. М. Горького. В 1949 была поставлена его первая пьеса «Молодость».

Широкой публике он наиболее известен как сценарист фильма «Покровские ворота», снятый Михаилом Козаковым.

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