СВО, потеря глаза, Юрий Гальцев: как сейчас живет актер Андрей Зибров

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Андрей Зибров

Актер Андрей Зибров снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно про личную жизнь артиста?

Чем известен Зибров

Андрей Зибров родился 5 июля 1973 года в Санкт-Петербурге. Окончил ЛГИТМиК в 1996 году.

Зибров работал в театре «На Крюковом канале». С 1997 года был актером театра имени Ленсовета. Сейчас служит в театре эстрады им. А. И. Райкина.

Дебют артиста в кино состоялся в 1998 году в комедии «Горько!». Также он снимался в проектах «Империя под ударом», «Агент национальной безопасности — 2», «Улицы разбитых фонарей — 4», «Нож в облаках», «Линии судьбы», «Агент национальной безопасности — 3», «Агент национальной безопасности — 4», «Диверсант», «Гибель Империи», «Брежнев», «Мечта», «На пути к сердцу», «Преступление и наказание», «Стая», «Дамский гамбит», «Отрыв», «Ярость», «Предатель», «Шерлок Холмс», «Григорий Р.», «Улицы разбитых фонарей — 14», «Улицы разбитых фонарей — 15», «Троицкий», «Везет» и других.

Всего в фильмографии Зиброва более 70 работ.

Что известно о личной жизни Зиброва

Первой супругой Андрея Зиброва была актриса Вероника Дмитриева. Они познакомились в театральном институте. Пара начала жить вместе, потом обвенчалась. Спустя 10 лет совместной жизни актеры узаконили отношения, но через пять лет развелись.

Второй раз Зибров женился в 2010 году — на психологе и гримере Анне. В 2011 году у пары родился сын Андрей.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Андрей Зибров с женой

Что случилось с глазом Зиброва

В 2010 году Андрей Зибров лишился глаза. Он получил тяжелое ранение, когда заступался за свою супругу на Каменноостровском проспекте. К женщине пристали двое мужчин, у которых был газовый пистолет.

Зиброву выстрелили в лицо, после нескольких операций он лишился глаза. Врачи поставили ему протез.

«Меня спрашивали: „Что ты почувствовал, когда в тебя выстрелили? Ужас? Боль? Страх?“ Да не до того было. Аня пустилась в погоню, а у меня мысли скачут: „Где она? Как ей помочь? Там же два урода со стволами“. Осел на землю и встать не могу. Кричать тоже, хотя хотелось... Лезу в карман за телефоном, набираю Анин номер и слышу звонок здесь же, рядом — в ее сумочке, которая лежит под ногами. Меня охватывает ужас. Держусь за глаз, кровь течет, а я наклоняюсь вперед, чтобы одежду не испачкать. Представляете, какие мысли дурацкие? Ну, это все шок, конечно же. В ступоре находился не только я, но и все вокруг. Потом рядом со мной появились какие-то люди, кто-то вызвал милицию, кто-то — скорую. И вот тут-то до меня стало доходить, что с глазом полный привет — я его не ощущаю, верхнее веко запало, на месте глаза образовалась пустота. А на лице какая-то липкая субстанция — все, что от глаза осталось... Слава Богу, Аня вернулась, тут и скорая приехала, и тогда силы стали меня покидать», — вспоминал актер.

Суд приговорил мужчину, выстрелившего в Зиброва, к трем годам колонии общего режима и выплате компенсации в размере 600 тысяч рублей. Артист приговором остался недоволен.

Что Зибров говорил про спецоперацию

Андрей Зибров поддерживает проведение спецоперации. В апреле 2022 года вместе с артистами Александром Розенбаумом и Юрием Гальцевым он посетил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова.

Актер отмечал, что считал своим долгом выступить перед участниками СВО.

«Я считаю, это мой долг как актера, гражданина своего Отечества. Сомнений не было. Ребята и мы все должны стоять на страже и защищать русский мир, русский язык, нашу многонациональную цивилизацию», — комментировал Зибров.

Чем Зибров занимается сейчас

Андрей Зибров продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Операция „Развод“», «Вселенная Островского», «Главный элемент» и «Дом».

В 2023 году артист также снялся в комедии «До звезды».

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