Раскрыта причина смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Актер Саюталин из «Улиц разбитых фонарей» умер после продолжительной болезни

Фото: Кинокомпания «Триикс Медиа»

Александр Саюталин

Актер Александр Саюталин, исполнивший роль в культовом российском сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила группа компаний «ТеатрДом» на странице во «ВКонтакте». Там также подтвердили, что актер ушел из жизни в возрасте 60 лет в Санкт-Петербурге.

С прискорбием сообщаем горькую весть. 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, дорогой и близкий нам человек — Александр Саюталин, — следует из сообщения «ТеатрДома», с которым сотрудничал актер.

По данным spb.aif.ru, Саюталин переболел коронавирусом и долго восстанавливался. После болезни актер сильно похудел.

Ранее сообщалось о том, что прощание с Саюталиным состоится 25 января в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Церемония начнется в 13:30.

Александр Саюталин родился в 1963 году. В 27 лет окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Зрителю артист знаком по ролям в криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Вызов» и других.