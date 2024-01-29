Куркова, потеря 25 млн рублей, третий брак: как живет актер Артем Ткаченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем Ткаченко на премьере сериала «Вампиры средней полосы — 2»

Актер Артем Ткаченко в прошлом году стал жертвой мошенников. Что об этом известно, кто обманул артиста, в каких проектах он задействован сейчас?

Чем известен Ткаченко

Артем Ткаченко родился 30 апреля 1982 года в Калининграде. Он окончил театральное училище им. Щепкина.

«Именно с маминой подачи я пошел в театральный класс. Изначально, кстати, она думала, что мне надо идти в цирковое училище, разглядела во мне что-то такое эдакое, но я решил, что это перебор. Второй после мамы человек — Борис Иосифович Бейненсон, который в театральной студии в 10-м и 11-м классе преподавал нам актерское мастерство, историю театра и т. д. и т. п. Благодаря Бейненсону я поехал в Москву и поступил. Благодаря ему же занимаюсь тем, чем занимаюсь», — рассказывал Ткаченко.

После окончания училища с 2003 по 2005 год он играл на сцене московского еврейского театра «Шалом». В кино артист дебютировал в 2004 году в фильме «Даже не думай — 2: Тень независимости». Также он снимался в проектах «Меченосец», «В ожидании чуда», «Индиго», «Марина», «Вдребезги», «Супруги-2», «Zолушка», «Варвара 3D», «Цезарь», «Долгий путь домой», «Давай поцелуемся», «Преступление», «Пьяная фирма», «Гоголь», «Гоголь. Начало», «Чужая кровь», «Гоголь. Вий», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Союз Спасения», «Дылды», «Грозный», «Аптека счастья», «Вампиры средней полосы», «Струны», «Сестры», «Черная весна» и других.

Всего в фильмографии Ткаченко более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ткаченко

Первой женой Артема Ткаченко была актриса Равшана Куркова. Они были вместе с 2004 по 2008 год.

В 2012 году артист тайно женился на модели Евгении Храповицкой. В 2013 году у пары родился сын Тихон, а в 2015 году супруги расстались. По информации СМИ, развод случился из-за романа Храповицкой с актером Игорем Верником.

«Игорь Верник — хороший артист, интересный мужчина... Почему нет? Честно говоря, не знаю, насколько правда, но мне кажется, что не совсем. Есть там какая-то доля лукавства. Насколько я помню, после нашего расставания Женя познакомилась с Игорем», — комментировал Ткаченко.

После второго развода звезда фильма «Меченосец» начал встречаться с актрисой Екатериной Стеблиной. В 2016 году она подарила артисту сына Степана.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина

«Она невероятно добрая. Хотя иногда бывает очень резкой. Не только по отношению ко мне, но и к другим малознакомым людям. Но эта резкость все равно не перекрывает ее доброту. В данный момент ослепляет то, насколько она подключилась к Степану. Она просто растворилась в нем. Каждая женщина — мама свыше. Но Катя находится на каком-то невероятно высоком материнском уровне. Ей суждено было стать матерью. Она в своем материнстве очень трогательная и красивая. От нее исходит какое-то свечение. Оно заполняет всю нашу квартиру, да и всю нашу жизнь», — делился актер.

Пара узаконила отношения в 2017 году.

Как Ткаченко стал жертвой мошенников

В прошлом году Артема Ткаченко обманул бизнес-партнер на 25 млн рублей, актера убедили вложиться в криптобизнес, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы столичного главка МВД РФ, 24 сентября заявление в полицию написал гражданин 1982 года рождения, который сообщил, что передал деньги своему знакомому для участия в совместном бизнесе. Но ожидаемых выплат не получил и подозревает, что стал жертвой мошеннических действий.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — пояснили в ведомстве.

По данным источника РИА Новости, пострадавшим является Ткаченко, который вложился в криптобизнес. Артиста «развели» почти на $200 тысяч и шесть миллионов рублей.

Чем сейчас занимается Ткаченко

Артем Ткаченко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Зигзаг удачи».

В 2023 году актер снялся в картинах «Там, где цветет полынь», «Чужая», «Убить Риту», «Командир» и «Кресло». Также в скором времени должны выйти проекты «Золото Умальты», «Флоу», «Первый класс» и «Александр I» с его участием.

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