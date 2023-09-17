Суды и небольшие заработки: как живет уехавшая из РФ Ингеборга Дапкунайте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ингеборга Дапкунайте

Актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России после начала спецоперации на Украине. Вместе с мамой, сестрой и сыном она находится в Бельгии. Чем сейчас занимается телеведущая и как изменилась ее жизнь после отъезда?

Почему Дапкунайте уехала из России

В России заслуженная артистка Литовской ССР Интенборга Дапкунайте играла в Театре наций, снималась в сериалах «Беспринципные» и «Время гнева», вела фестивали, а также являлась сопредседателем попечительского совета московского благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера».

Артистка уехала из России в Брюссель после начала спецоперации. При этом Дапкунайте отмечала, что основной причиной ее отъезда стала спецоперация, проведение которой она не поддерживает.

«Я давно уехала из России. По разным причинам, но, возможно, самая важная заключается в том, что проводится так называемая специальная военная операция... И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», — говорила Дапкунайте.

Телеведущая подчеркивала, что сожалеет о том, что не уехала из РФ раньше, после 2014 года.

«Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше, это ошибка, у меня нет для себя оправданий», — заявляла она латвийским СМИ.

При этом Дапкунайте не исключает возможности вернуться в Москву. Кроме того, она осуждала тех, кто выступал за отмену русской культуры.

«Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — сообщала актриса.

Чем сейчас занимается Дапкунайте

По информации KP.RU, после отъезда из России Ингеборга Дапкунайте стала зарабатывать в десять раз меньше.

Она играла в моноспектакле на фестивале «Летят журавли» в Таллине для русскоязычной публики. Самый дорогой билет в переводе на российские рубли стоил около 30 000. При этом в Москве благодаря съемкам в рекламе, сериалах, работе в театре она зарабатывала около 5000 евро в месяц (примерно 320 тысяч рублей).

Директор актрисы Раиса Фомина недавно заявила, что Дапкунайте больше не приедет в РФ на заработки. По ее словам, знаменитость «полностью порвала все связи с Россией».

«Она улетела из России больше года назад. Она ни с кем не сотрудничает из людей в РФ. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с Россией», — сказала Фомина «Абзацу».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ингеборга Дапкунайте

Что за скандал с Дапкунайте из-за недвижимости в Москве

Пресненский районный суд Москвы будет рассматривать дело, по которому ответчиком указана Ингеборга Дапкунайте. Согласно материалам с официального сайта суда, на заседании будет решаться вопрос оспаривания прав на недвижимое имущество. Дело было зарегистрировано еще 19 июля.

Истцом выступил житель столицы по имени Рубен Худавердян. Он претендует на недвижимость 60-летней актрисы. Суду придется разбираться в многомиллионных активах телеведущей.

В список, по информации StarHit, входят трехкомнатная квартира в Пресненском районе — ее примерная стоимость выше 100 млн рублей. Кроме того, в столице у актрисы есть особняк в элитном поселке «Резиденция Бенилюкс» на Новорижском шоссе — самый дешевый дом там можно купить от 150 млн рублей, а самый дорогой — за сумму до 1 млрд.

Также на Дапкунайте записано 50% доли в компании по оказанию услуг в сфере дополнительного образования «Скиллз академи», вторым собственником является ее бывший супруг Дмитрий Ямпольский.

Что о Дапкунайте говорят коллеги

Актер Иван Охлобыстин высказался об Ингеборге Дапкунайте после ее слов о том, что необходимо было уехать из России раньше. Он обвинил телеведущую в высокомерии.

«Свалила еще одна шпрота. И слава богу! Выговорить ее имя неудобоносимо было, да и по лицу было понятно, что мы ей не ровня. Очень уж высокомерная мадамка. Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась», — написал артист в соцсетях.

Актер Виктор Добронравов тоже критиковал поведение коллеги. По его мнению, Дапкунайте повела себя неэтично и некрасиво.

«Фальшь с ее стороны была все это время. Есть и другие уважаемые люди, которые стыдятся, что они русские. У меня, собственно, вопрос: почему вы все еще здесь? Все просто объясняется — люди в России зарабатывают большие деньги. Очень большие. А тратят за границей!» — сказал Добронравов на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

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