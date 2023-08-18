На актрису Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/Global Look Press

Ингеборга Дапкунайте

Пресненский районный суд Москвы будет рассматривать дело, по которому ответчиком указана И. Дапкунайте. Учитывая редкость фамилии и отсутствия отчества, фигурантом может являться литовско-российская актриса Ингеборга Дапкунайте, ранее покинувшая страну. Согласно материалам с официального сайта суда, на заседании будет решаться вопрос оспаривания прав на недвижимое имущество.

Дело было зарегистрировано еще 19 июля, а консультации в суда запланированы на 7 сентября. Истцом указан Р.Т. Худавердян. Другие подробности не приводятся.

Дапкунайте покинула Россию в 2022 году. До этого она жила в квартире на Никитском бульваре в Москве. По информации Telegram-канала SHOT, стоимость жилья составляет порядка 100 млн рублей. Кроме того, Дапкунайте жила в особняке на Новорижском шоссе, где недвижимость может стоить до 1 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что столичный суд ликвидировал Сахаровский центр (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), тем самым удовлетворив иск Министерства юстиции России. В ведомстве заявляли, что основаниями для иска стали три нарушения. Во-первых, Сахаровский центр, вопреки уставу, действовал не только на территории Москвы, но и в других городах России. Во-вторых, авторы YouTube-канала организации не маркировали публикации с предупреждением об иноагентстве. В-третьих, учредительные документы организации не соответствовали действующему законодательству.