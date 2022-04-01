Актриса Ингеборга Дапкунайте покинула Россию на фоне спецоперации

Актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России, сейчас она находится в Брюсселе. В интервью порталу Irt.lt она заявила, что уехала из России в начале специальной операции на Украине.

Я давно уехала из России. По разным причинам, но, возможно, самая важная заключается в том, что проводится так называемая специальная военная операция... И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама, — заявила она.

Она добавила, что считает своей ошибкой, что не уехала раньше, после 2014 года.

Ранее Россию покинула актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. Вместе с тремя дочерями она уехала в Латвию из-за ситуации на Украине. У актрисы есть жильё в Латвии. Она построила его несколько лет назад в элитном посёлке, который находится в 80 километрах от Риги. Это позволило получить Хаматовой вид на жительство.

Советский и российский режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн заявил, что с отъездом Хаматовой страна потеряла очень талантливую актрису. Он назвал себя другом звезды и выразил сожаление из-за того, что в ближайшее время не сможет увидеться с ней.