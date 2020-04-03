Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными до 4 мая

https://static.news.ru/photo/9316f136-75ae-11ea-959c-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части архива своих комиксов. Таким образом студия решила поддержать людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

В библиотеку вошло больше десяти выпусков — как оригинальных, так и дополнительных законченных арок, отмечает DTF. Среди них шесть эпизодов «Мстителей» цикла The Final Host и серия про основные события «Гражданской Войны».

Для просмотра не нужно привязывать данные карты или регистрировать аккаунт. Коллекция будет доступна до 4 мая.

Как писал NEWS.ru, телеканал HBO открыл бесплатный доступ к девяти сериалам, десяти документальным фильмам и двадцати полнометражным лентам. Коллекцию смогут посмотреть американские зрители, находящиеся в изоляции из-за пандемии коронавируса.