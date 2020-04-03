Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными до 4 мая

Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части архива своих комиксов. Таким образом студия решила поддержать людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
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Для просмотра не нужно привязывать данные карты или регистрировать аккаунт. Коллекция будет доступна до 4 мая.
Как писал NEWS.ru, телеканал HBO открыл бесплатный доступ к девяти сериалам, десяти документальным фильмам и двадцати полнометражным лентам. Коллекцию смогут посмотреть американские зрители, находящиеся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
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