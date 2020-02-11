Супергеройский фильм «Вечные» получил новый логотип. Студия Marvel показала новый дизайн футболок и кепок с изменённой эмблемой.
На фотографии, опубликованной в Twitter
Here's an official new logo variation for— MCU Direct (@MCU_Direct)
#TheEternalsthat members of the film's crew wore during production! pic.twitter.com/4mLRXAuCB1 February 8, 2020
Новый логотип напоминает циферблат, только вместо минутных делений он показывает иероглифические символы. Отмечается, что рисунок скорее всего передаёт детали сюжета картины.
Как писал NEWS.ru, актёры, принимающие участие в фильме «Вечные» вселенной Marvel, сообщили о том, что съёмки картины официально завершились.
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