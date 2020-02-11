В эфире детской программы «Спокойной ночи, малыши!» на канале «Карусель» выйдет мультфильм «Супер ралли». Это будет первый российский анимационный сериал о гонках и суперкарах.

Президент Трансконтинентальной медиакомпании и один из создателей проекта Александр Митрошенков заявил, что шоу будет ответом на мультфильм «Тачки» студии Pixar, передаёт ТАСС. Наш сериал создан на основе реальных событий. Несколько...