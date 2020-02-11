Супергеройский фильм «Вечные» получил новый логотип. Студия Marvel показала новый дизайн футболок и кепок с изменённой эмблемой.

На фотографии, опубликованной в Twitter изображена нашивка с формы, которую носили участники команды во время съёмок картины.

Новый логотип напоминает циферблат, только вместо минутных делений он показывает иероглифические символы. Отмечается, что рисунок скорее всего передаёт детали сюжета картины.

Как писал NEWS.ru, актёры, принимающие участие в фильме «Вечные» вселенной Marvel, сообщили о том, что съёмки картины официально завершились.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях