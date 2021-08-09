Ставший героем Интернета Познер отреагировал на критику за слова об ОИ

Телеведущий Владимир Познер, скандальное высказывание которого о завершившихся в Токио Олимпийских играх сделало его героем Интернета, отреагировал на критику в свой адрес. Своим мыслями о нападках депутатов Госдумы он поделился в беседе с NEWS.ru.

Люди высказывают свою точку зрения, имеют право. Если в корректном виде, это прекрасно. Если в некорректном, то это их проблемы. Меня это не касается, — сказал Познер.

Он добавил, что спокойно воспринимает тот факт, что есть люди, которые с ним не согласны, и его «это не коробит».

Я давно живу на свете и уже привык, что мои высказывания вызывают довольно бурную и отрицательную реакцию. Я с этим довольно спокойно живу, — признался телеведущий.

Ранее Познер оценил итоги Олимпиады в Токио, отметив, что российские спортсмены «выступили как могли». Он добавил: по его мнению, Россия «заслужила» наказание за якобы применение допинга, вследствие чего была вынуждена выступать без национального флага и гимна.

Депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв осудил Познера, предположив, что тот сделал выводы, не разобравшись в ситуации. Высказывание Познера раскритиковал также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, заявив, что тот, являясь гражданином США, Франции и России, не знает, за кого болеть. Блогер Лена Миро назвала слова Познера об употреблении допинга российскими спортсменами «лицемерием».