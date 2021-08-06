Познер прокомментировал шутку Кузичева, надевшего женский парик

Ольга Мамонова, вдова скончавшегося от коронавируса актёра и музыканта Петра Мамонова, заявила, что живёт в нищете. Женщина рассказала: часто им с мужем даже нечем было платить за электричество. Об этом сообщает KP.RU.

Ольга Мамонова, вдова скончавшегося от коронавируса актёра и музыканта Петра Мамонова, заявила, что живёт в нищете. Женщина рассказала: часто им с мужем даже нечем было платить за электричество. Об этом...