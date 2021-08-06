Познер прокомментировал шутку Кузичева, надевшего женский парик

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал эфир программы «Время покажет», ведущий которой Анатолий Кузичев, пародируя трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард, появился в студии в женском парике с косичками. Своё мнение о том, зачем Кузичев надел парик, Познер высказал в беседе с NEWS.ru.
У ведущего, вероятно, есть желание привлечь внимание как можно большего числа зрителей, вызвать обсуждение своего поведения. Возможно, как раз это и есть цель, — предположил Познер.
Ранее Анатолий Кузичев отказался извиняться перед героем своей пародии, поскольку, по его мнению, это была шутка. Так он ответил на претензии Международного олимпийского комитета, выразившего озабоченность негативными комментариями против ЛГБТ-спортсменов на государственных российских телеканалах в ходе Олимпийских игр в Токио.